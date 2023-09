Gli ultras incontrano squadra e allenatore: faccia a faccia con la Salernitana al Mary Rosy

Faccia a faccia tra gli ultras della Salernitana e la squadra, al centro sportivo Mary Rosy. I supporter della curva Sud Siberiano hanno chiesto e ottenuto un incontro con i calciatori e l'allenatore Paulo Sousa per invitare tutti alla compattezza.

Lo screnario

Dopo lo striscione esposto venerdì sera allo stadio Arechi, indirizzato a Dia, una delegazione dei gruppi ultras ha chiesto ai calciatori di non farsi condizionare daglo strascichi della vicenda che riguarda l'attaccante senegelese, di restare fortemente concentrati sull'obiettivo salvezza. Gli ultras hanno anche tastato il polso all'allenatore. Senza molti giri di pariole, gli hanno chiesto se motivazioni ed entusiasmo, da tecnico della Salernitana, fossero quelli del suo arrivo in città. Senza troppi giri di parole, anche l'allenatore ha risposto, ribadendo impegno, professionalità e dedizione alla causa granata. In conferenza stampa, Sousa presenta Salernitana-Torino, in programma lunedì 18 settembre alle ore 18.30 allo stadio Arechi. Venduti fin qui 4500 biglietti venduti, 374 dei quali nel settore ospiti. Si aggiungono ai 10958 abbonati.