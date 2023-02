Un lampo di Maiese regala tre punti all’Agropoli

Bella vittoria dell’Agropoli nel recupero della 20esima giornata del girone B di Eccellenza. I delfini superano un ostico Solofra arrivato al “Vaudano” con grandi motivazioni. I delfini partono subito forte e sfiorano il vantaggio al 14esimo con Abayian. Il numero nove lanciato in profondità calcia in diagonale ma trova una grande risposta di Cibelli. La risposta due minuti più tardi è di Di Giacomo che si libera in area ma il suo destro colpisce la traversa dopo la deviazione di Follera. Ancora l’attaccante del Solofra pericoloso: colpo di testa dal centro all’altezza del dischetto con Paparella che blocca facilmente. Intorno al 20esimo ancora Solofra. Punizione indiretta in area e salvataggio sulla linea della difesa locale sul tiro di Vatiero. Le squadra vanno al riposo con il punteggio di 0-0. Nella seconda frazione ancora la protagonista la squadra di Rocco Fiume che ci prova in due circostanze con Palumbo ma in entrambi i casi il calciatore ospite non trova la porta. Al 13esimo altra grande chance per i gialloblu. Palla vagante in area e salvataggio sulla linea di Padovano. Dopo il pericolo scampato l’Agropoli punisce gli avversari. Rimessa laterale di Padovano e spunto vincente di Mattia Maiese che regala il vantaggio alla compagine di mister Turco. Il Solofra si spegne: Turco blinda la propria metà campo e alla fine porta a casa i tre punti. I delfini così staccano la Scafatese al secondo posto della graduatoria del girone B. Con questa gara, Giuseppe Natiello ha collezionato 100 presenze con la maglia dell'Agropoli, condite da 26 gol e 37 assist.