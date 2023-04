Nuovo guaio muscolare e consulto specialistico: due calciatori granata sono ko

L'infermeria della Salernitana è di nuovo frequentata. Dopo aver restituito a Paulo Sousa sia Mazzocchi sia Maggiore, entrambi disponibili per la sfida casalinga del 22 aprile al Sassolo, lo staff sanitario ha preso in carico altri due giocatori granata.

Il bollettino

Si tratta dell'attaccante Diego Valencia e del difensore Federico Fazio. Il primo, attaccante cileno e autentica meteora di questo campionato, rischia di terminare anzitempo la stagione: ha abbandonato zoppicando il centro sportivo Mary Rosy. Si teme il guaio muscolare al flessore, potrebbe trattarsi addirittura di uno strappo muscolare. Il difensore Fazio, invece, è tormentato dal dolore alla caviglia. Ha svolto lavoro di potenziamento in palestra e sulla sabbia, pareva vicino al rientro in pianta stabile ma la caviglia non gli dà tregua. Il consulto specialistico è servito a dare un'occhiata anche ai legamenti dell'arto usurato da una lunga carriera.