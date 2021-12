Futuro Salernitana, Lotito: "Io ormai sono fuori, non ho più nessun potere"

"Lo striscione a Salerno liberate la Salernitana da questa gente? Lo devono chiedere a chi governa la Salernitana, non sono certo a me". Lo ha dichiarato il patron della Lazio Claudio Lotito, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A. Poi l'ex proprietario dei granata ha ribadito: "Sono indipendenti, io sto fuori. Non ho piu' nessun potere, sto fuori dalla Salernitana".