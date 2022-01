Festa Salernitana: birra nello spogliatoio e il messaggio "Never give up" pubblicato sui social

Il Verona regala sempre una prima volta: accadde a Gondo all'andata, ora tocca a Kastanos. Il primo gol in Serie A è stato festeggiato dall'eroe del Bentegodi con la birra nello spogliatoio e parole gioiose, pubblicate su Instagram: "Una gioia indescrivibile - ha scritto - Il primo gol in Serie A e una vittoria che alimenta le speranze".

Il capitano

Franck Ribéry non c'era. Da capitano, però, non ha dimenticato di fare i complimenti al gruppo: "Bravissimi, ragazzi". Ogni profilo social dei calciatori granata è una finestrella spalancata sulla salvezza. Ci credono, vogliono fare l'impresa. In attesa di rinforzi, la carica l'hanno suonata loro, i giocatori della vecchia guardia. "Macte animo", il motto dei pionieri, compare in tutte le grafiche. Pure in quella di Francesco Di Tacchio, che poi scrive "Vamos". Poi Gyomber ("Fino all'ultimo") e anche De Matteis, il terzo portiere, che ricorda la serata magnifica trascorsa allo stadio Bentegodi con "Momenti epici", immortalando anche la scivolata - cercata o trovata - di Fiorillo, al momento dell'esultanza di gruppo per il gol di Kastanos. Lo dice il campionato, lo scrive la Salernitana: "Never give up", "Non arrendersi mai".