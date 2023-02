Salernitana, batti un colpo: 700 ultras a Verona

E' la partita bivio e la Salernitana non la può steccare: per respingere l'assalto del Verona, che insegue con sette punti di svantaggio, la squadra di Nicola deve lasciare lo stadio Bentegodi da imbattuta. L'anno scorso decise Kastanos con una punizione-magia. Fu la prima vittoria di Iervolino da presidente. Stavolta il patron non ci sarà: ospite a Roma per ricevere il premio "Andrea Fortunato-Lo Sport è vita", seguirà la partita a distanza e si aspetta la prestazione maiuscola da parte dei suoi ragazzi.

Lo scenario

Il Verona è una squadra in salute: nel 2023 ha raccolto già 7 punti, ha perso solo contro l'Inter. Dovrà rinunciare al suo centravanti - il gigante Djuric si è arreso al dolore al ginocchio e non sarà della partita - ma l'allenatore Zaffaroni può sfruttare uno tra Lasagna e Gaich. Il modulo scaligero è il 3-4-2-1: occhio a Lazovic in posizione di sottopunta, ma anche a Tameze e Duda da interni di centrocampo, a Depaoli e Doig sulle fasce. La Salernitana replica con il modulo 3-5-2 che, all'occorrenza, può trasformarsi in difesa a quattro, se Bronn si posizionerà all'occorrenza sulla fascia destra. Troost-Ekong e Lovato saranno la coppia centrale, Bradaric il terzino sinistro. A centrocampo, ballottaggio Nicolussi-Bohinen per il ruolo di play, mezzali Lassana Coulibaly e Tonny Vilhena ma occhio alla candidatura di Kastanos. Boulaye Dia e Bonazzoli - il miglior realizzatore di quest'anno e il bomber della passata stagione - dovrebbero comporre la coppia d'attacco.

Le formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna.

In panchina: Berardi, Perilli, Coppola Zeefuik, Ceccherini, Cabal, Abildgaard, Faraoni, Terracciano, Braaf, Gaich, Kallon, Verdi. Allenatore: Zaffaroni.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Troost-Ekong, Lovato; Candreva, L.Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli.

In panchina: Sepe, Fiorillo, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Sambia, Bohinen, Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Botheim, Piatek, Valencia. Allenatore: Nicola.

Fischio d'inizio alle ore 18.30. Arbitrerà Paolo Valeri di Roma.