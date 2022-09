Benedizioni granata: il vescovo Bellandi fa visita alla Salernitana

Oltre diciottomila spettatori, tanto entusiasmo, il patron Iervolino che scende in campo, fa una passeggiata con il diesse e lo staff e forma un cuore con le mani per ringraziare i tifosi. Ecco la vigilia di Salernitana-Empoli, partita con la finestra spalancata sulla zona comfort.

Le benedizioni

Allo stadio c'è anche il vescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi. Il vescovo è un appassionato tifoso della Fiorentina e quindi per lui la sfida all'Empoli è quasi un derby. Ospite della Salernitana, Bellandi si è accomodato in tribuna autorità e ha parteggiato per la Bersagliera. Salerno è la Salernitana e la Salernitana è Salerno: prove generali del bagno di folla e della processione che ci sarà in città il 21 settembre, giorno della festività del Santo Patrono, Matteo.