La Victoria Marra non si nasconde e punta alla vittoria

La società Victoria Marra ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con mister Liguori anche per la prossima stagione sportiva. Era fondamentale poter continuare il percorso cominciato l’anno scorso al fine di provare a raggiungere obiettivi ancora più importanti. "Contenti di poter camminare ancora insieme a mister Liguori", le parole del presidente Tafuro. Prime riconferme in vista della prossima stagione. Vincenzo Iapicco vestirà anche la prossima stagione la maglia della Victoria Marra. Arrivato a gennaio, nella finestra di mercato invernale, ha fatto vedere subito di che pasta è fatto con otto gol segnati. Un rinnovo importante per la società vista la sua esperienza anche in categorie superiori e sicuramente anche questa prossima stagione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Rinnovato il tesseramento di Benedetto Salvatore. Arrivato anche lui alla celeste a gennaio, ha subito preso per mano la difesa. Calciatore di esperienza e uomo spogliatoio saprà sicuramente dare il suo contributo per la prossima stagione sportiva e magari aiutare i tanti giovani a crescere.

Il lavoro del direttore sportivo Giuseppe Raiola ha portato al rinnovo di altri due calciatori: Aniello Califano, difensore centrale classe '99, ormai da tre anni anni con la Victoria Marra, e Luigi Vitiello, difensore centrale classe '99, anche lui da due anni alla Victoria. Entrambi sono per mister Liguori perni fondamentali della difesa della celeste. Vitiello infortunatosi a metà della stagione passata, dopo essersi sottoposto ad una delicata operazione al ginocchio, sarà già pronto ai nastri di partenza per la preparazione. Ingaggiato Armando Simeri, classe 1996, esterno d’attacco dai piedi d’oro. Trascorsi importanti in Eccellenza con Scafatese, Itri, Savoia e vincitore del campionato di Promozione con il Carotenuto. Cercato da tantissime società ha voluto essere un calciatore della Victoria Marra per la prossima stagione sportiva per provare a vincere il campionato.

Altro colpo l'attaccante dai trascorsi importanti Antonio Cherillo. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha poi giocato in serie C con Treviso e Pontedera, con Agropoli e Portici in serie D e gli ultimi anni in Eccellenza con la Santa Maria Cilento e Scafatese. Arrivato alla celeste, Cherillo ha subito sposato i colori del Victoria Marra che arricchisce il parco attaccanti a disposizione di mister Liguori per una squadra competitiva. Continuerà a vestire la maglia della Victoria Marra Gennaro Di Dato. Dopo la prima stagione, rimarrà ancora al centro del progetto del centrocampo una pedina importante per la celeste che potrà continuare a sfruttare la sua esperienza in questa categoria. Un altro tassello importante. Tesserato il calciatore Nicola Amita, terzino sinistro proveniente dal Santa Maria La Carità mentre in passato ha giocato per Santa Maria Cilento, San Vito Positano, Terzigno e Poggiomarino vincendo il campionato di Promozione. Giocatore di esperienza che sicuramente potrà rafforzare la difesa della celeste, cercato e voluto da mister Liguori.

Sarà il portiere Giuseppe Cirillo a difendere di nuovo la porta della celeste. Marrese doc, dopo due stagioni con la Victoria, l’anno scorso ha vestito la maglia del Santa Maria La Carità. Un ritorno ma anche una riconferma per Cirillo, portiere di esperienza che ha militato in campionati di categoria superiore con la Cavese, e che non ha esitato a rispondere positivamente alla chiamata della società. Così come bomber Daniele Acanfora che vestirà di nuovo la maglia numero 9 della Victoria Marra. Acanfora ha firmato il rinnovo del tesseramento per guidare ancora una stagione l’attacco di mister Liguori. Coppia fissa, soprattutto in Promozione, è ormai una garanzia per la categoria e vanta ormai centinaia di gol. La società e tutto lo staff non vede l’ora di poter festeggiare insieme le prossime vittorie. Mancano solo alcune pedine alle quali il direttore Raiola sta lavorando per completare la rosa.