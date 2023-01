Victoria Marra inarrestabile: 12o risultato utile

VICTORIA MARRA-CENTRO STORICO 2-1

Victoria Marra (4-3-3): Cirillo, Amita, Passerini, Benedetto, Califano, Balzano, Iapicco, Di Dato, Cherillo, Giammetta, Acanfora. A disp. Pagano, Iuliano, Vitiello, Coppola, Ferri, Piedepalumbo, Simeri, Tanda, Russo. All. Liguori.

Centro Storico Salerno (4-2-3-1): Pisapia, Prato, Sorrentino, Della Monica, Plaitano, Lucia, Delle Serre, Lamberti, Comunale, Mastrogiovanni, Del Vecchio. A disp. Natella, Accarino, Ciuci, Scudiero, Salerno, Pivetta, Vicinanza, Citro, Mongiello.

Arbitro: Michele Onorato di Nola.

Reti: 40' rig. Acanfora (V), 55' Del Vecchio (C), 78' Califano (V).

Terza giornata di ritorno, 18esima del girone D di Promozione, il 'Vitiello' di Scafati ospita il big match tra Victoria Marra e Centro Storico Salerno, due delle compagini più in forma del campionato. Al 13’ primo brivido per gli ospiti con Amita che mette in mezzo, Iapicco ci arriva al volo ma non centra la porta. I marresi sono in forma e si nota, continuano a pressare alto e costruiscono bene gioco, ma al 25’ rischiano con Mastrogiovanni che dalla sinistra ne salta due, la posizione troppo defilata non gli consente però di concludere nella migliore delle maniere. Al 32’ Giammetta ci prova con una sforbiciata, su cross dalla sinistra, bello il gesto tecnico ma la sfera termina alta sulla traversa. I ragazzi di casa ce la mettono tutta ma la rete non arriva fino al 40’. Giammetta viene atterrato in area e per il direttore di gara è rigore con espulsione di Sorrentino. Dal dischetto va Acanfora che firma il vantaggio, 1-0 e dopo un minuto di recupero l’arbitro decreta l’inizio dell’intervallo. Il secondo tempo parte in salita per il Victoria Marra, dopo 10 minuti il Centro Storico agguanta il pari con Del Vecchio che di fatto deve solo deviare il passaggio di Delle Serre e battere Cirillo, è 1-1 al 'Vitiello' di Scafati. Alfonso Liguori sa che un eventuale vittoria significherebbe tanto e così mette in campo tutti gli uomini offensivi ridisegnando l’attacco e dando vita ad una trazione offensiva inedita con Simeri, Giammetta, Acanfora e Piedepalumbo. L’intuizione dell’allenatore è giusta, già al 22’ la prima chance con Ferri che conclude da fuori area costringendo Pisapia ad un grande intervento. Passano pochi secondi ed ancora un occasione di testa di Califano: debole. Al 32’ Comunale rischia una clamorosa autorete che, per sua fortuna, si tramuta solo in calcio d’angolo. Dalla bandierina va Simeri, palla in mezzo e Califano mette il suo nome sul tabellino riportando avanti i suoi. Nei minuti finali ci sarebbe anche la possibilità di chiudere sul 3-1 ma un po’ la sorte un po’ la reattività di Pisapia, dicono no. Dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro e, così, anche il 12esimo risultato utile consecutivo che mantiene il Victoria Marra in prima posizione a +4 sulla Pro Sangiorgese.