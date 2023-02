Victoria Marra, s'interrompe la striscia positiva

Risale all’8 ottobre l’ultima sconfitta stagionale del Victoria Marra, da lì in poi solo risultati utili, 14 di fila. L’ultima deblace, il Victoria Marra, l’aveva incassata proprio contro lo Sporting Pontecagnano che al “Vitiello” di Scafati è ospite per la Ventesima giornata del girone D di Promozione della Campania. In una fredda ma soleggiata giornata invernale, il Victoria Marra scende in campo con il 4-3-3 composto da Cirillo tra i pali, Passerini e Tanda terzini, coppia di difesa Califano e Benedetto, a centrocampo Balzano, Ferri, Iapicco mentre in avanti l tridente si presenta con Giammetta, Simeri e Acanfora. A disposizione di mister Alfonso Liguori: Pagano, Iuliano, Di Dato, Cherillo, Russo, Coppola, Piedepalumbo, Ascione, Vitiello.

Per lo Sporting Pontecagnano, Carlo Graziani vara un 4-2-3-1 con Patella in porta, Sansone, Mignoli, Pellegrino e Piscitelli in difesa, Maisso e Pecora alle spalle di Messina, Castaldo, Riso, in avanti Picaro. A disposizione: Apicella, Giannini, Borsa, Zottoli, Bucciero, Tinca, Memoji, Tastardi, Roscigno. A dirigere la gara il signor Marco Di Placido, della sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dal primo assistente Alfredo Cardinale, anch’egli della medesima sezione e Lelio Petruzziello, secondo assistente della sezione di Avellino. Al 10’ i padroni di casa in avanti con la punizione di Simeri che da buona posizione ci prova, palla, deviata, direttamente tra le braccia del portiere. La risposta ospite arriva a l 17’ con una buona conclusione di Messina che lambisce il palo sinistro, Cirillo vola ma la sfera termina direttamente sul fondo. Giammetta Iapicco al 26’ provano l’azione di fino con una triangolazione che non si chiude come desiderato, la sfera va verso Acanfora ma Patella esce bene e blocca la palla in anticipo. Minuto 39 la gara cambia inerzia, Mignoli recupera palla in difesa, avanza, e la mette direttamente in avanti, ottima la lettura di Castaldi che anticipa tutti, si presenta dalle parti di Cirillo che cerca di chiudere lo specchio, il numero 8 di destro la angola bene e insacca la rete dell’1-0. Nei muniti finali i ragazzi, oggi in maglia gialla, cercano di rientrare negli spogliatoi sul pareggio. Ferri costruisce e serve Simeri al 42’, buono ingresso in area del N.10 che la mette per Iapicco, conclusione tesa ma alta del capitano marrese. L’occasione più ghiotta arriva ancora una volta per lo Sporting Pontecagnano che va vicino al raddoppio. Filtrante di per Picaro che sfiora il palo, brivido freddo, per il Victoria Marra, che pochi istanti dopo accompagna le due formazioni all’intervallo al termine di 2 minuti di recupero.

Buono il piglio con cui rientra in campo, per il secondo tempo, il Victoria Marra che all’ 11’ si fa vedere in avanti con Acanfora che arriva in area e la mette in mezzo, buona la chiusura della retroguardia che libera. Al 16’ riproposizione di quanto visto pochi secondi prima, ancora Acamfora scende sulla sinistra e d’esterno la mette in mezzo, questa volta ci arriva direttamente il portiere. Al 23’ Giammetta pesca bene Acanfora, il più in forma tra i suoi in questa ripresa, l’attaccante si avventa sulla palla ma, in scivolata, ci arriva prima Patella che di fatto salva il parziale. Al 24’ gol non fatto, gol subito, se non ci fosse Iuliano. Picaro cerca di saltare Cirillo ma perde la palla che arriva a Borsa che a porta vuota conclude nello specchio, provvidenziale la chiusura di Iuliano che in scivolata toglie la palla dalla porta, la sfera torna a Borsa, altra conclusione che impatta il palo e ancora una volta Iuliano nega, sulla linea, la rete dello 0-2. Al 28’ Piedepalumbo serve Cherillo che controlla e conclude, alto. Il n.7 da calcio di punizione ci prova direttamente, al 32’, inquadrando la porta ma trovando sulla traiettoria l’onnipresente Patella che blocca. Al 49’, dopo l’espulsione di mister Alfonso Liguori, il Victoria Marra torna nell’area avversaria, Acanfora cerca il controllo al volo ma finisce a terra scatenando le proteste in panchina e sugli spalti per un contatto ritenuto irregolare, per l’arbitro non è così, Iapicco allora recupera e conclude a lato. Dopo 6 minuti di extratime, il direttore di gara decreta la fine della gara, dopo il triplice fischio espulso capitan Iapicco. Dopo 14 risultati utili consecutivi, il Victoria Marra cade contro lo Sporting Pontecagnano che, la situazione in classifica resta però invariata, la Pro Sangiovese perde 3-1 sul campo dell’Atletico San Gregorio e resta a -2.