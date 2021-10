Victoria Marra-San Sebastiano sospesa a gara in corso

Squadra in casa

Squadra in casa Victoria Marra

VICTORIA MARRA-SAN SEBASTIANO 0-1 dopo 45’

ARBITRO: Francesco Fermo di Torre Annunziata.

RETE: 38’ Langella.

Allo stadio comunale Novi di Angri sarebbe dovuta andare in scena la gara del girone D del campionato di Promozione tra Victoria Marra e San Sebastiano, un quasi derby vesuviano che invece dopo 45’ è stato sospeso dall’arbitro Francesco Fermo di Torre Annunziata. Ma andiamo con ordine. La gara è stata equilibrata anche se la Victoria Marra ha spinto di più è cercato con più insistenza la rete del vantaggio. Vantaggio che invece al 38’ trova il San Sebastiano con Langella che insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione. In campo c’è stato sin dall’inizio molta fisicità e adrenalina, ma dopo il gol è aumentato il nervosismo. Questo ha portato all’episodio incriminato. Con la palla che è terminata fuori, due giocatori avversari sono arrivati al contatto, con quello di casa ero di aver sferrato un colpo. Questo ha provato un parapiglia generale risolto dall’arbitro con l’estrazione di un cartello rosso. Visto che le polemiche non smettevano, l’arbitro è arrivato alla decisione di sospendere la gara. Adesso spetterà al giudice sportivo decidere il da farsi.