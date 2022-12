Victoria Marra, successo nel big match e sempre in testa

Il risultato finale di 2-1 sulla Pro Sangiorgese regala 3 punti ma anche l'ennesima prova di carattere e maturità per la Victoria Marra. La partita era iniziata male per l'alciceleste, subito in svantaggio, ma ciò non ha scalfito gli ospiti che a teata bassa l'hanno recuperata ribaltando la gara dello stadio comunale Sessa di Castel San Giorgio. Decisive le reti prima di Cherillo e poi di Ferri. Soddisfatto al termine dell'incontro mister Alfonso Liguori.

Sconfitta per la Pro Sangiorgese che la spediscono a 4 punti di distanza dalla Victoria Marra che, con 29 punti, rimane in testa alla classifica a braccetto con il Centro Storico Salerno, che ha espugnato col punteggio di 1-0 il campo di gioco di Nocera Superiore. Pareggio per 1-1 invece tra la Temeraria San Mango e l'Herajon.