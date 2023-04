Nel campionato di Promozione, la Victoria Marra va in finale playoff del girone D dopo aver pareggiato per 1-1 contro l'Atletico San Gregorio. Sfruttando il fattore campo e la miglior posizione in classifica, il pari premia la squadra albiceleste, in rete con Ferri. Di Vaccaro il gol degli avversari. In finale sfida alla Pro Sangiorgese.