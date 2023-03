Victoria-Pro Sangiorgese, continua il testa a testa a distanza

Il Victoria Marra vince contro l'Atletico San Gregorio grazie alla realizzazione di Califano. Un successo sofferto ma che permette ai marresi di rimanere in testa alla classifica seppur ancora appaiati con la Pro Sangiorgese, anch'essa vittoriosa per 1-0 dsul campo del Sant'Egidio. "Il primo tempo abbiamo raccolto poco, i ragazzi però hanno dato il 100% - le parole di mister Liguori -. Abbiamo affrontato un'ottima squadra che ci attaccava sugli esterni ma abbiamo saputo resistere. Il nostro scopo è quello di portare la nostra squadra a competere con realtà calcistiche importanti". Continua dunque il testa a testa in cima alla classifica, con le due compagini a quota 56 punti, seguite dal Calpazio che con il largo successo per 6-0 sul Real Palomonte sale a 54.