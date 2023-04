Vis Artena cinica, Angri ko

ANGRI: Esposito, Della Corte (64′ Cassata), Manzo, Sall, Riccio, Fiore (74′ De Rosa), Vitiello(62′ Acunzo), Fabiano, Visconti(64′ Liguoro), Varsi,Barone. A disposizione: Bellarosa, Liguoro, Pagano, De Rosa, Cassata, Aracri, Umile, Palladino Acunzo.Allenatore: Carmelo Condemi

VIS ARTENA: Giuliani, De Angelis, Spinozzi, Gaeta (87′ Cerbara), Odianose (73′ Menghi), Canestrelli (56′ Angelilli), Sirignano, Filippini, Nannini, Scogliamiglio. A disposizione: Baldinetti, Fagiolo, Angelilli, Talone, Rimandi, Pape Medoune Thiam, Menghi, Tirabassi, Cerbara. Allenatore: Agenore Maurizi.

Reti: 60′ Nannini (V), 90′ Menghi (V).

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli.

In occasione della ventinovesima giornata del girone G del campionato di Serie D 2022-2023 l’Angri ha ospitato allo stadio Novi la Vis Artena. Tantissimi i tifosi accorsi all’impianto doriano per sostenere il cavallino rampante. Prima dell’inizio della partita la dirigenza ha reso omaggio a Luigi Scarpato, ex calciatore di Angri e Genoa degli anni 60, scomparso lo scorso 16 marzo. Buon inizio dell’Angri che prova a rendersi pericoloso sin dai primi minuti. La squadra di Condemi, infatti, sfiora in diverse occasioni la rete del vantaggio. Al 12′ Barone si destreggia in una rovesciata. Il tentativo del 9 grigiorosso, però, non si rivela vincente perchè la conclusione che ne esce è centrale ed è facile preda di Giuliani. Successivamente, la squadra di casa si rende pericolosa con un calcio di punizione dalla fascia sinistra. Vitiello crossa in area e pesca Sall che, però, sfiora soltanto. La Vis Artena prova a rispondere con diverse percussioni sulla fascia sinistra ad opera di De Angelis. Tutte le azioni ospiti, però, non impensieriscono la retroguardia dell’Angri. Stessa cosa si può dire per la squadra di casa che nella seconda metà del primo tempo gioca con molta frenesia e va incontro a diversi errori in fase di rifinitura. Nel secondo tempo l’Angri entra in campo decisamente meglio della Vis Artena. La squadra di mister Condemi costruisce tantissimo e si presenta in diverse occasioni dalle parte di Giuliani. L’estremo difensore, però, dimostra di essere in una grande giornata e sventa, uno dopo un altro, i pericoli costruiti dai ragazzi in maglia grigiorossa. Fabiano al 50′ prova la conclusione da fiori area da posizione centrale, ma il tiro termina al lato. Riccio prova a deviare in porta un cross dalla sinistra, ma il tentativo finisce tra le braccia di Giuliani. Proprio nel momento migliore dell’Angri è la Vis Artena a passare in vantaggio. Al 60‘ Odianose si invola sull’out di destra, entra in area e serve Nannini che non sbaglia. La rete galvanizza la Vis Artena che, infatti, prende coraggio e poco dopo sfiora anche il raddoppio immediato con Gaeta che nella stessa azione colpisce il palo sinistro e il palo destro della porta difesa da Esposito. L’Angri prova a distendersi in contropiede, ma il trio Maini-Sirignano-Scogliamiglio sbarrano la strada alle incursioni grigiorosse. La parola fine al confronto la pone Menghi che, al 90‘, realizza il 2-0 con un destro a giro che non lascia scampo ad Esposito.