Vittoria e primato per la Paganese

La gara tra Paganese e Aprilia la decide il gol di Faiello, e grazie all'1-0 ed al contemporaneo pareggio del Sorrento gli azzurrostellati sono in vetta solitaria nel girone G di serie D con 53 punti. Successo e primato consolidato anche per la Cavese nel girone H. I metalliani sono passati 2-1 a Molfetta dopo che all'intervallo la gara era bloccata sullo 0-0. Di Foggia il vantaggio e di Banegas il raddoppio. Nello stesso girone sconfitta per la Nocerina ad Altamura, e adesso molossi in zona playout.