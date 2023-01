Vittorie per Pro Sangiorgese e Sarnese

La Pro Sangiorgese si impone nella super sfida della domenica nel campionato di Promozione contro lo Sporting Pontecagnano col punteggio di 2-1. Le reti per i rossoblù portano la firma di Ciro De Luca e Attilio Della Feminali, che ha regalato il successo al 92'. Per gli uomini di mister Carlo Graziani un ko pesante nonostante i rientri dalla squalifica di Pierluigi Zottoli, Rosario Mignoli, Luigi Castaldi e del recupero di Nunzio Memoli. Vittoria in rimonta anche per la Sarnese, che ha espugnato il campo della Temeraria col risultato di 3-2. I granata ribaltano la partita dominando nel secondo tempo. A capovolgere la situazione le reti del solito Walid (doppietta) e Giampietro.