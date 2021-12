Il Costa d’Amalfi ha tesserato Salvatore Di Landro

Il Costa d’Amalfi ha comunicato di aver tesserato Salvatore Di Landro. Centrocampista, classe 99, per lui è un ritorno a casa. Vero e proprio jolly che fa del sacrificio e dell'abnegazione il suo credo, ha fatto tutta la trafila delle giovanili in maglia biancoazzurra fino ad arrivare in prima squadra. È stato tra i protagonisti della cavalcata che ci ha portato in Eccellenza, e fu decisivo con la sua rete contro la Calpazio. Ha vestito poi la maglia dei Lions Montemiletto fino ad approdare al Vico Equense all’inizio di questo campionato. In questa sessione di mercato torna quindi a casa, per difendere i colori della sua terra e per continuare a crescere insieme. Sasà ha anche esordito nell’ultimo match di campionato, entrando nella ripresa contro la Virtus Cilento.