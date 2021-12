L’Agropoli si è regalato il difensore Gabriele Pastore

L’Agropoli ha comunicato di aver tesserato il difensore Gabriele Pastore, napoletano classe ‘93. Già a disponibile per la trasferta di Angri contro il San Marzano, il suo curriculum vede una lunga militanza in serie D. Nell’ultima stagione ha giocato al Santa Maria Cilento. In precedenza ha vestito le maglie di Anagni, Rotonda, Gragnano, Herculaneum, Pomigliano, Sarnese, Battipaglese e Gladiator per un totale di 212 presenze in categoria. “Ho accettato questa chiamata perchè so di arrivare in una società sana con obiettivi importanti. Quest’anno c’è da festeggiare al meglio il centenario e spero di farlo insieme ai tifosi dei delfini nel miglior modo possibile”.