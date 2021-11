San Marzano ancora sul mercato: preso Kelvin Matute

Il San Marzano è secondo in classifica nel girone C del campionato di Eccellenza, a 1 punto dall’Agropoli a causa della penalizzazione che ha ricevuto il club blaugrana. In settimana la squadra di mister Pirozzi ha anche espugnato il Vallefuoco di Mugnano per 2-1 contro il Napoli United nell’andata dei quarti di Coppa Italia, e dunque ha la semifinale nell’obiettivo. Eppure in casa San Marzano è stato ufficializzato un nuovo colpo di mercato. Si tratta Kelvin Matute, centrocampista esperto che abbina i muscoli alla qualità. Il neo blaugrana sarà disponibile già per l'impegno di campionato di domani.