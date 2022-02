Cavese, ingaggiati Ciro Foggia e Paolo Lomasto

La Cavese ha comunicato l’ingaggio di Ciro Foggia e Paolo Lomasto. I due nuovi aquilotti si aggregheranno al gruppo allenato da Emanuele Troise nella mattinata di domani e saranno disponibili già dalla prossima trasferta di Santa Maria di Castellabate. Ciro Foggia, attaccante, nato a Napoli nel 1991, nella prima parte della stagione ha totalizzato 17 presenze e 4 gol con l’Arezzo. Nel passato torneo ha contribuito alla promozione in Lega Pro dell’ACR Messina realizzando 20 gol in 33 incontri. In serie D ha militato anche tra le file di Casarano, Audace Cerignola, Gragnano, Neapolis, Puteolana, Portici e Bellaria. Al suo attivo ha esperienze in serie C con Teramo, Sicula Leonzio e Melfi. Arriva dall’Arezzo anche Paolo Lomasto, difensore nato a Napoli nel 1990. Con il club amaranto ha collezionato 17 presenze e 2 reti. Nel corso del suo lungo percorso professionale ha vestito, tra le altre, le maglie di Pomigliano, Trani, Nardò, Fondi, Rieti, Sambenedettese, Palazzolo, Nocerina, Castrovillari e ha vinto sul campo tre campionati di serie D con ACR Messina, Bitonto e Sicula Leonzio.