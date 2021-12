Il Santa Maria Cilento si regala un ex Salernitana

Denilson Gabionetta vestirà la maglia del Santa Maria Cilento. La società del presidente Francesco Tavassi ha formalizzato l’ingaggio del brasiliano, che si è assicurato così le prestazioni del forte calciatore classe 1985, che ha vestito anche la maglia della Salernitana nella stagione 2014/15, con cui ha conquistato la serie B. Con i granata ha realizzato in cadetteria 5 gol in 24 partite. In Italia, Gabionetta ha avuto esperienze importanti in serie B anche con Torino, Crotone, Albinoleffe e Pisa, e in C con il Padova. Nella prima parte di quest’anno, ha giocato con l’FC Messina, totalizzando 2 gol in 3 partite. “Sono entusiasta di vestire la maglia del Santa Maria Cilento. È un progetto serio e ambizioso”, le prime parole di Gabionetta, che sarà a disposizione di mister Nicoletti per il match infrasettimanale contro il Licata.