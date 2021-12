La Gelbison ha piazzato un colpo in difesa ingaggiando Domenico Marchetti. Si tratta di un innesto di assoluto spessore per la formazione rossoblu. Difensore classe 1990, Marchetti è cresciuto nel vivaio della Fiorentina ed ha avuto esperienze nelle nazionali giovanili. Arrivato dall’Arezzo, vanta un bagaglio di oltre 250 presenze in serie C e oltre 80 in serie D. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell’FC Messina, Campobasso, Gavorrano, Catanzaro, Maceratese, Vigor Lamezia, Torres, Barletta, Martina Franca e Pro Patria. Il giocatore, già a disposizione di mister Esposito, rappresenta “un innesto per la linea difensiva molto importante - ha commentato il direttore sportivo Pascuccio - che saprà sicuramente dare il suo contributo alla formazione rossoblù per il prosieguo della stagione”.