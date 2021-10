Colpo della Pro Sangiorgese, preso il bomber Claudio De Rosa

Colpaccio della Pro Sangiorgese che si è assicurata l’esperto attaccante ex Cavese Claudio De Rosa. Nonostante i suoi 39 anni, rappresenta davvero un colpo clamoroso sia per la società che per tutto il torneo di Promozione. De Rosa, che ha vestito le maglie di Battipagliese, Foggia, Nocerina, Savoia, Ebolitana, Vico Equense ed ovviamente Cavese, ha all’attivo più di 400 presenze e più di 140 gol tra i professionisti, calcando i campi della serie C, della Lega Pro e della serie D. Soprannominato "Re Claudio", ha fatto la storia della Cavese raggiungendo il record di 235 presenze e ben 106 reti che ne fanno il miglior marcatore di sempre degli aquilotti. Rimasto svincolato dopo l'ultima sfortunata stagione in serie C con la Cavese, approda ora alla Pro Sangiorgese perché "è rimasto entusiasmato dal nostro progetto - ha commentato il presidente Bove -. Convincere un calciatore del suo livello è già di per sè un'impresa, e ora resterà per sempre nella storia della Pro Sangiorgese. Non posso che augurargli le migliori fortune”. “Sono semplicemente onorato di poter allenare un calciatore di questo calibro - ha dichiarato mister Cuccurullo -, che oltre alle incredibili doti tecniche, si contraddistingue per il fortissimo carisma. Sarà fondamentale a tutto l'ambiente e aiuterà i giovani a crescere sia dal punto di vista tecnico che da quello comportamentale”. E domani la Pro Sangiorgese ospiterà allo stadio Sessa la corazzata Sarnese, che in questa stagione non ha ancora conosciuto il sapore della sconfitta.