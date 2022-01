Calciomercato, ancora movimenti per Paganese e Cavese

Volti nuovi per la Paganese in serie C e la Cavese in serie D. Il club azzurrostellato ha comunicato di aver ingaggiato due volti nuovi, entrambi in prestito fino a giugno e in arrivo dall’Atalanta. Cresciuti nel vivaio atalantino, si tratta dei calciatore Giorgio Brogni e Lorenzo Avogadri. Brogni è un difensore classe 2001, che dallo scorso anno stava vestendo la maglia della Feralpi Salò nel girone A di serie C, con la quale ha totalizzato 43 presenze. Avogadri è un portiere classe 2001, il quale nella prima parte di stagione stava giocando con la squadre del Giana Erminio sempre nel girone A di serie C. Brogni e Avogadri si aggregheranno al gruppo di mister Gianluca dopo aver svolto i test anti-Covid19.

Per quanto riguarda la Cavese, invece, il club metalliano ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Benevento per il trasferimento temporaneo fino al termine della stagione del calciatore Gaetano Caserta. Nato ad Acireale il 31 luglio del 2003, Caserta è un esterno mancino che va a rinforzare il parco under della formazione aquilotta.