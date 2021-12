Calciomercato, l’Angri ha ingaggiato Aniello Vitiello

Girone C

Giorni febbrili di calciomercato in Eccellenza. L’Angri ha comunicato di aver concluso l'ingaggio di Aniello Vitiello. Il neo centrocampista doriano proviene dal Gladiator e vanta una lunga esperienza con Afragolese, Ercolanese, Sorrento, Gragnano, Torrecuso, Marcianise, Isernia, Vico Equense, Gladiator, Sarno, Manfredonia, Campobasso, Vibonese, Savoia. L’Angri domani, sabato, affronterà allo stadio Sessa il Castel San Giorgio che presenterà qualche volto nuovo tra cui l’ultimo arrivato Nevio Gerardo Carrafiello. La società rossoblu ha infatti ingaggiato l'attaccante esterno classe 1999 che già si è messo a disposizione di mister De Cesare. Nato a Salerno e cresciuto nella Salernitana, ha poi militato in serie D con Rieti, Portici, Nocerina, Agropoli e Nola. Nel girone d'andata dell'attuale stagione di Eccellenza, ha giocato per il Costa d'Amalfi.