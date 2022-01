Calciomercato, Castaldo giura amore alla Paganese: "Avanti insieme"

La Paganese ha smentito categoricamente attraverso un proprio comunicato stampa la notizia apparsa in questi giorni, e ripresa da più testate giornalistiche, riguardo ad un sicuro addio dell’attaccante e capitano azzurrostellato Luigi Castaldo. A proposito di tali voci, secondo le quali il veterano bomber era in procinto di ritornare alla sua ex squadra la Casertana, oggi in serie D, è stato proprio il calciatore a voler lanciare un messaggio per mettere la parola fine, una volta e per tutte, a questa telenovela, che da tanto, troppo tempo va avanti, infastidendo tanto la società quanto il calciatore stesso. "Purtroppo ad ogni sessione di mercato si scrivono tantissime cose su di me, ma posso garantire che non c’è e non c’è mai stato nessun problema a proseguire con la Paganese, dove ho grande intesa con la società. Queste notizie apparse negli ultimi giorni, non sono veritiere, anzi con la società c’è grande intesa come già detto prima, e l’intenzione è di andare avanti fino alla fine della stagione". Intanto la Lega Pro ha deciso di rinviare tutte le gare di domenica 9 gennaio, turno che sarà recuperato martedì 1 febbraio. Ciò significa che la Paganese e Castaldo, che sat recuperando da un infortunio, scenderanno in campo il prossimo 16 gennaio contro il Catania, club che a sua volta sta attraversando una difficile situazione societaria dopo essere stato dichiarato fallito lo scorso dicembre.