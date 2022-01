Calciomercato. Doppio colpo Scafatese, Domenico Benevento ritorna all'Alfaterna

La Scafatese in vista della corsa promozione per la serie D ha comunicato di aver tesserato i calciatori Rodolfo De Vivo e Salvatore Astarita. Attaccante classe 1994, De Vivo vanta trascorsi importanti come Foggia, Brindisi, Anzio e Corato, mentre nella stagione in corso aveva vestito la casacca del San Severo. Astarita, difensore classe 1983, vanta trascorsi in serie C e serie D con casacche importanti come quelle di Giugliano, Paternò, Paganese, Casertana, Ebolitana e Turris, mentre nei primi mesi di questa stagione era in forze alla Frattese. L’Alfaterna si è invece assicurata il portiere Domenico Benevento, classe 1985. Per Benevento si tratta di un ritorno a casa dopo la parentesi con la Rocchese, visto che per anni ha difeso la porta della squadra nocerina. Entusiasta di rivestire i colori dell’Alfaterna, Benevento è un acquisto importante in chiave salvezza per la squadra allenata da Antonino Amarante.