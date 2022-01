Calciomercato. L'Angri si regala Padovano, il Buccino Bove e la Calpazio Mainenti

Finestra natalizia del calciomercato che ha visto tante squadre del campionato di Eccellenza impegnate a rinforzarsi o a sfoltire le rispettive rose. L’Angri ha comunicato di aver tesserato Carmine Padovano, calciatore classe '97. Giocatore duttile e capace di ricoprire più ruoli in diverse zone del campo, in carriera ha collezionato 103 presenze in serie D con Olimpia Agnonese, Cavese, Gragnano, Ebolitana e Formia, e 45 presenze in Eccellenza con le maglie di Battipagliese e Palmese. L'Agropoli ha invece comunicato di aver trasferito al Real Forio il calciatore Salvatore Roghi. Importante nello scacchiere dei delfini non solo per le grandi qualità calcistiche ma soprattutto per quelle umane, proseguirà la sua carriera sull’isola. Innesto infine per Buccino e Calpazio, che hanno prelevato in prestito dalla Gelbison rispettivamente Jury Bove e Massimino Mainenti, entrambi centrocampisti appena diciottenni.