Calciomercato, il Salernum batte tre colpi

Il Salernum Baronissi ha comunicato di aver ingaggiato tre nuovi atleti. Si tratta del difensore classe 2004 Alfonso Cifariello, proveniente dalla Cavese, del centrocampista classe 1988 Francesco Santonicola, trasferitosi dall’Audax Cervinara, e del centrocampista classe 1998 Salvatore Colonna, in arrivo dal Pianura Napoli Nord. I tre calciatori hanno già esordito con la maglia del Salernum, Cifariello nel trionfo della Juniores under 19 per 0-1 sul campo del Nocera Superiore RS3, mentre Santonicola e Colonna da subentrati sul campo della Calpazio dove la prima squadra del campionato di Eccellenza ha ottenuto i tre punti con il parziale di 1-3. Esordio con gol per Colonna, il quale ha timbrato il terzo gol che ha spianato la strada agli uomini di mister Calabrese.