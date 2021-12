Calciomercato, Gelbison scatenata: preso Faella

Ancora in nuovo acquisto per la Gelbison, che ha ufficialmente firmato l’attaccante Alessio Faella. La società rossoblù è scatenata sul fronte acquisti dato che negli ultimi giorni ha annunciato non poche novità di spessore. A disposizione di mister Gianluca Esposito, adesso, arriva anche Alessio Faella. L’attaccante di 24 anni proviene dal Città di Sant’Agata dove ha iniziato la stagione. Originario di Napoli, Faella presenta un bel curriculum. Dopo aver disputato il campionato Primavera con la Salernitana, in serie D ha indossato le maglie di Chieti, Potenza, Roccella, Afragolese, Nola e Aversa. Inoltre ha militato nell’Afro Napoli United in Eccellenza e con il Pontedera in serie C.