Calciomercato, nuovi acquisti per il Buccino

Eccellenza Campania Girone C

Ok Buccino ha presentato i nuovi acquisti in vista della seconda parte del campionato di Eccellenza, dove è a metà classifica e sta provando a tenere il treno delle prime anche se è davvero difficile. A rinforzare la rosa di mister Serrapica sono arrivati Salvatore Massaro, esterno d'attacco classe '97 proveniente dal RB Castel San Giorgio; e Jury Bove, centrocampista classe 2003 arrivato in prestito dalla Gelbison.