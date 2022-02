Calciomercato, la Paganese saluta Federico Piovaccari

Serie C Girone C

Paganese ancora attiva sul mercato. Il club azzurrostellato ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Lucchese per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Nicholas Bensaja. Per il centrocampista classe 1995 ex Viterbese e Imolese, si tratta di un ritorno a Pagani, inquanto ha già vestito la maglia azzurrostellata nella stagione 2017-18, quando fu protagonista con la Paganese che raggiunse la salvezza tramite i playout. Bensaja ha disputato la prima parte di campionato con la Lucchese nel girone B di serie C totalizzando 13 presenze, e indosserà la maglia numero 44. Nel frattempo, la Paganese ha comunicato anche le risoluzioni contrattuali con i calciatori Federico Piovaccari e Alessandro Curci. Quest’ultimo ha deciso di lasciare il club per motivi personali.