Calciomercato Paganese, ingaggiato Carlo Martorelli

Movimenti in entrata e in uscita per la Paganese che ha comunicato non solo la risoluzione del contratto con il calciatore Raffaele Schiavi, ma anche l’ingaggio a titolo definitivo di Carlo Martorelli. La società azzurrostellata ha raggiunto l’accordo con la società Aquila Montevarchi 1902 per il trasferimento del calciatore, che ha firmato un contratto sino al termine della stagione agonistica. Centrocampista classe ‘99, Martorelli nella prima parte di stagione è stato in forza all'Aquila Montevarchi totalizzando 6 presenze. Lo scorso anno il calciatore ha vestito la maglia del Carpi in serie C collezionando 10 presenze. Martorelli vestirà la maglia azzurrostellata numero 13 e si aggregherà alla squadra di mister Gianluca Grassadonia dopo aver svolto tutti i test anti covid-19.