Calciomercato, la Paganese ingaggia Christian Tommasini

La Paganese ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Pisa per il prestito del calciatore Christian Tommasini. L’attaccante classe 1998, di proprietà del club toscano, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Fiorenzuola nel girone A di serie C, totalizzando 12 presenze e una rete. Tommasini arriva in prestito fino a giugno 2022, e indosserà la maglia numero 18. Si aggregherà al gruppo di mister Gianluca Grassadonia dopo aver svolto i test anti-Covid19.