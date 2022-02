Calciomercato, per la Cavese due addii

Nell’ultimo fine settimana la Cavese non ha giocato. Il match in programma con il Trapani è infatti stato rinviata a data da destinarsi dopo comunicazione del club sociliano colpito dall’emergenza Covid-19. Per causa di forza maggiore, dunque, la gara valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, in programma mercoledì 2 febbraio, non è stata disputata, ma la formazione metalliana non è rimasta a guardare in questi giorni di mercato. La Cavese ha infatti comunicato di aver ceduto il calciatore Fabio Palladino, a titolo temporaneo, alla società Insieme Formia. Inoltre, ha trovato l’accordo con il calciatore Christian Afri per la risoluzione del rapporto professionale.