Calciomercato, il San Marzano si rifà il look in attacco

Il San Marzano di mister Pirozzi ha un unico grande obiettivo, ovvero quello della promozione in serie D. E poco importa l’attuale primato nel girone C del campionato di Eccellenza, la società blaugrana non vuole fallire la propria missione e per questo ha utilizzato la finestra del mercato natalizio per puntellare ulteriormente la propria rosa. I colpi di mercato piazzati dal San Marzano hanno riguardato soprattutto il reparto offensivo, dato che sono arrivati in blaugrana gli attaccanti Francesco Potenza e Vincenzo Liccardi. Non solo l’attacco però, perché la dirigenza ha messo a disposizione di mister Pirozzi anche un nuovo under, ovvero il terzino Angelo Capuozzo che è arrivato dalla serie D dove era in forza al Nola. Per chi è arrivato per dare il proprio apporto, c’è anche chi ha terminato l'avventura al San Marzano, come il difensore Luigi Rizzo e l'attaccante Antonio Infimo. A entrambi i giocatori la società ha riconosciuto professionalità e abnegazione evidenziate nella prima parte di questa stagione tanto intensa quanto importante per i colori blaugrana.