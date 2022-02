Colpo di mercato per la Scafatese: Stefano Costantino

Importantissimo colpo di mercato in casa Scafatese. Il club canarino, infatti, al termine di una lunga ed estenuante trattativa di mercato diretta dal direttore generale Ramon Taglianetti, si è assicurato le prestazioni dell'esperto difensore centrale Stefano Costantino, che nella prima parte della stagione aveva vestito la casacca dell'Agropoli. Classe 1987, Costantino rappresenta un innesto pesante per la compagine di patron Cesarano e un vero e proprio lusso per la categoria. La sua intera carriera, infatti, è costellata di esperienze in categorie superiori, come la serie C disputata tra le fila della Vigor Lamezia, e le proficue annate in D in piazze del calibro di Sorrento, Hercoleneum, Sant'Antonio Abate e Savoia. Un tassello in più per lo scacchiere di mister De Felice che avrà a disposizione l'atleta già per la prossima gara di campionato.