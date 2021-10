Calciomercato, giocatori in uscita da Nocerina e Gelbison

Movimenti di mercato in uscita per le compagini impegnate nel campionato di serie D della Nocerina e della Gelbison. La società molossa, che nel girone H sta avendo risultati altalenanti, ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo alla F.C. San Giorgio il centrocampista Antonio Strazzullo, che nella sua esperienza in rossonero si è sempre distinto per serietà e professionalità. La Gelbison invece, in questi ultimi giorni ha comunicato una doppia operazione avendo ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive sia di Luca Stancarone che di Mattia Amorello. Il primo è stato ceduto al Città di Mola, mentre il secondo si è trasferito al Trapani. La società cilentana, che si ritrova al primo posto nel girone I, ha comunque ringraziato i due giocatori per la professionalità dimostrata nel loro periodo trascorso a Vallo della Lucania.