Salernum, firma l’esperto attaccante Vincenzo Di Ruocco

Il Salernum Baronissi ha annunciato l’arrivo di Vincenzo Di Ruocco. La società del patron La Marca accoglie così l’attaccante classe 1987 ex Sora, squadra militante in Eccellenza laziale. Con la sua grande esperienza potrà essere prezioso per i ragazzi di mister Calabrese. “Sono contentissimo della mia scelta, arrivo a Baronissi con tanto entusiasmo e per dare l’esperienza che serve ad un gruppo giovane come questo - ha dichiarato Di Ruocco -. Sarò a disposizione, l’obiettivo è raggiungere la salvezza il più presto possibile. Ho scelto Baronissi perché è una piazza tranquilla, composta da persone squisite come poche all’interno del mondo del calcio. Dopo sei campionati vinti e cinquecento presenze in questa categoria, cercherò di dare tutto me stesso per regalare gli obiettivi prefissati alla società. Arrivo da una piazza molto importante come quella di Sora, e dobbiamo fare bene da ora in avanti, provando a dare soddisfazioni a tutto l’ambiente che ci circonda”.