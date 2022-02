Sanseverinese, benvenuti Giovanni Montuori e Raffaele Maffei

La Sanseverinese vuole cercare di continuare a ben figurare nel campionato di Promozione, ed è per questo che nelle ultime ore ha comunicato dei nuovi arrivi per rimanere ancora competitiva. La formazione salernitana aveva già in precedenza dato il benvenuto si volti nuovi Scala, Caccavo, Spetrini e Maresca. A questi si sono aggiunti altri due innesti che vanno a migliorare ulteriormente la rosa, che come detto era già competitiva prima, ma che è stata falcidiata da molti casi di covid e infortuni. L’obiettivo della Sanseverinese rimane quello di centrare playoff, è da questo punto di vista sia Giovanni Montuori, difensore classe 1988 proveniente dal Città di Avellino impegnata in Eccellenza, che Raffaele Maffei, centrocampista classe 2001 proveniente dal Città di Montoro del campionato di Promozione, potranno essere fondamentali.