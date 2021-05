Mercato e sogni granata, Castori a Sky: "Osimehn lo prenderei, mi piace Mota Carvalho"

I sogni son desideri di felicità e Fabrizio Castori, intervistato da Sky, ha aperto il libro dei "vorrei" indugiando sulla pagina degli attaccanti: "A me piacciono i giocatori fisici, di gamba, che attaccano la profondità - ha detto - Osimehn lo prenderei, ma esagero. In Serie B mi è piaciuto molto Mota Carvalho, giocatore bravo nel dribbling e a giocare in contropiede. Nella nostra squadra farebbe molto bene". Nella sua prima avventura a Salerno, durante la presentazione ufficiale, spiazzò tutti, spiazzò la proprietà, un'altra proprietà, poi fallita: "Allora... ho chiesto Pestrin, poi Peccarisi, poi Rea". Castori è fatto così: sincero, leale, spumeggiante, sanguigno, perciò è entrato nel cuore dei tifosi.

I dettagli

La Salernitana tornerà ad allenarsi martedì al centro sportivo Mary Rosy: la stagione non è ancora finita. Castori vuole tenere tutti sotto mano, la squadra ha realizzato un capolavoro però è ovvio, evidente, palese che debba essere rafforzata e adeguata al salto di categoria. Adesso merita in ogni caso gli applausi del suo nocchiero: "Sono contento perché ho realizzato un sogno, non solo per me, ma anche per la gente che sognava da anni questo traguardo . ha detto Castori - Abbiamo fatto l'impresa". Volevano il palleggio, il fraseggio, il tiki-taka: non rientra nel concetto di castorizzazione. "A me piace - ha proseguito - il calcio veloce e aggressivo; bisogna verticalizzare per attaccare subito la porta avversaria. Il portiere da attaccare è quello dell’altra squadra, oggi va di moda passare la palla al proprio. Mi piace il calcio verticale di Klopp, quello di fatica e sostanza di Simeone che ricorda un po’ la mia Salernitana e il mio Carpi. Il calcio moderno è quello che vince.Ho le idee molto chiare su cosa dobbiamo fare in A". Cioè cosa? "Ogni categoria ha le sue tipicità, serviranno anche i calciatori di categoria. A me piacciono i giocatori fisici, di gamba, che attaccano la profondità. Osimehn lo prenderei, ma esagero. In Serie B mi è piaciuto molto Mota Carvalho, giocatore bravo nel dribbling e a giocare in contropiede. Nella nostra squadra farebbe molto bene".