Castori, riflettori spenti: la Salernitana rinvia la presentazione ufficiale

"La Salernitana comunica che la presentazione ufficiale dell'allenatore Fabrizio Castori, programmata per giovedì 20 agosto, è stata posticipata a data da destinarsi". Con una nota stampa, apparsa sul proprio sito internet, il club granata ha deciso di spegnere i riflettori: nessuna presentazione allo stadio Arechi per il nuovo allenatore, tutto rimandato e rinviato.

I mugugni

Dopo l'ingaggio del tecnico di Tolentino, che ha già allenato la Salernitana nella stagione 2008-2009, la torcida granata si è divisa tra scettici e ottimisti. Non tutti hanno gradito, Castori non è stato accolto in pompa magna. La società in un primo momento aveva preferito non programmare la conferenza e cassarla dalla propria agenda, poi ha fissato il giorno di presentazione e ha anche invitato i cronisti ad accreditarsi. Adesso la decisione ufficiale: tutto rimandato, magari a Sarnano oppure "a data da destinarsi".