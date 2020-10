Chievo-Salernitana allo stadio Bentegodi: le formazioni

La Salernitana a caccia di conferme e di continuità in campionato, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol. La partita contro il Chievo inizierà alle ore 14.15 e sarà trasmessa da Dazn e Raisport. Dopo la trasferta in Veneto, i granata beneficeranno della sosta del campionato (una settimana), utile all'allenatore per rodare una squadra completata nelle ultime battute del calciomercato. La Salernitana ritornerà in campo il 17 ottobre, allo stadio Arechi (ore 14) contro il Pisa.

Le formazioni

CHIEVO (4-4-2): Seculin; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Canotto, Obi, Palmiero, Garritano; Fabbro, Djordjevic. A disp. Confente, Illanes, Colley, Zuelli, Pucciarelli, Grubac, Pavlev, Morsay, Bertagnoli, Cotali, Metlika, De Luca. All. Aglietti

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli, Djuric, Tutino. A disp. Russo, Curcio, Gondo, Karo, Iannoni, Capezzi, Giannetti, Veseli, Lombardi. All. Castori

Arbitro: Massimi di Termoli

Diretta: Dazn.com e Rai Sport