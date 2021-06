Si avvicina il compleanno della Bersagliera: Messa al Duomo per ricordare chi non c'è più

Il 19 giugno, la Salernitana festeggerà il compleanno numero 102. I tifosi, che hanno imbandierato la città per festeggiare la promozione in Serie A, ricorderanno anche i supporter scomparsi. In loro memoria, sarà officiato Messa al Duomo