Cosenza-Salernitana 0-1: il tabellino della partita

Cosenza-Salernitana 0-1

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bittante (75′ Petre), Bruccini (75′ Ba), Sciaudone, Vera (62′ Corsi); Bahlouli (85′ st Kone); Bàez, Carretta (75′ Sacko). A disp: Matosevis, Bouah, Schiavi, Gliozzi, Ficara, Sueva, Petrucci. All: Occhiuzzi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyombér, Mantovani; Kupisz, Dziczek (62′ Schiavone), Di Tacchio, Anderson (72′ st Capezzi), Casasola; Tutino (85′ Gondo), Djuric (85′ Cicerelli). A disp: Adamonis, Iannoni, Barone, Giannetti, Baraye. All: Castori.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila (Macaddino/Mokthar). IV uomo: Paterna di Teramo.

NOTE. Marcatori: Tutino al 50′. Ammoniti: Dziczek, Di Tacchio, Anderson, Gyomber, Bogdan (S), Bruccini, Idda, Petre (C). Espulso: Ba (C) all’80’ per doppia ammonizione. Angoli: 3-5.