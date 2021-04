Emergenza Covid nel settore giovanile: la Salernitana blinda tutto, ecco il calendario

"L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19 ed evitare rischi e pericoli di contagio, in occasione della gare del settore giovanile in programma nel fine settimana sarà consentito l'accesso al campo Volpe solo ed esclusivamente ai membri dei due gruppi squadra. Non sarà permesso l'accesso a nessun altro e a nessun titolo". Con questa nota stampa, pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club granata annuncia la blindatura del campo di via Allende, quartier generale dei baby.

Lo scenario

Il settore giovanile è stato pesantemente colpito dal Covid: prima un collaboratore della Salernitana, poi un membro dello staff. Iniziamente c'era stato un contagio nel gruppo squadra e negli ultimi giorni altri quattro. In totale, 7 positivi. Per quanto riguarda la prima squadra, la Salernitana nei giorni scorsi ha annunciato un positivo e sta facendo svolgere tamponi a raffica, dopo aver blindato la sede e portato l'unità mobile allo stadio Arechi in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Venezia.



Le partite dei baby al Campo Volpe

Campionato Primavera 2 Girone B, diciannovesima giornata: sabato 24 aprile ore 11, Salernitana-Pisa. Campionato Under 17 Girone 8, terza giornata: domenia 25 aprile ore 15: Salernitana-Crotone. Per il campionato di Eccellenza femminile, invece, è in programma la terza giornata: domenica 25 aprile, ore 18: Salernitana-Acerrana.