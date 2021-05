Cuore di Capitano: Di Tacchio ringrazia Salerno con la "Leva calcistica della classe '68"

Conquistata la Serie A, raggiunto il sogno, i calciatori della Salernitana pian piano "realizzano" di aver compiuto l'impresa. Una squadra è fatta da uomini e nel cuore della squadra, anzi davanti al gruppo c'è il capitano, Francesco Di Tacchio. Il centrocampista ha voluto ringraziare Salerno partendo da lontano, dalla Laguna. Lo ha fatto con una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Il messaggio

“Esistono momenti nella vita, che ti mettono di fronte ad un bivio, come mi è accaduto due anni fa, di fronte a quel calcio di rigore - scrive Di Tacchio ricordando quello calciato a Venezia nel playout - In una sua famosa canzone, De Gregori dice che non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. Tutto vero e ancora meglio, se queste caratteristiche, non riguardano un unico giocatore ma un'intera squadra. Come la nostra! Quest’anno, nonostante una grande partenza, i favori dei pronostici continuavano a tenerci fuori dalle potenziali vincitrici, ma non avevano fatto i conti con le nostre aspirazioni. Mentre gli altri trovavano una scusa, noi trovavamo una strada. Dove gli altri cercavano il problema, noi cercavamo la soluzione. Le esperienze passate mi hanno insegnato che nel calcio la linea che separa questi opposti è veramente sottile. Oggi Salerno e la Salernitana esultano! Con loro esulta chi ha sempre creduto in questa squadra, chi ci ha esortato nei momenti difficili, chi ci ha supportato quotidianamente: la dirigenza, lo staff tecnico, i nostri fisioterapisti, lo staff medico e i magazzinieri. Soprattutto i nostri tifosi! Non potendosi far sentire dagli spalti, lo hanno fatto in città, sostenendoci sempre. Da capitano, vi ringrazio e mi sento onorato di essere entrato a far parte di un pezzo di storia di questo club. Macte Animo!”.

Le reazioni

I tifosi hanno gradito e lo aspettano in Serie A insieme agli altri rinforzi. Le parole più belle per il "graduato" della Salernitana le ha spese Schiavone, suo compagno di squadra e di reparto: "Non hai mai avuto bisogno della fascia per essere il nostro capitano!".