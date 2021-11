Pugni e titolo internazionale: il salernitano Dario Socci sul ring per il titolo pesi medi

Mancano pochi giorni all’atteso match di boxe, valido per l’assegnazione del titolo internazionale del “Mediterraneo IBO - pesi medi”, tra il noto pugile salernitano Dario Socci e Andrea Angelocore. Si sfideranno il prossimo 20 novembre sul ring del Palazzetto dello Sport della frazione Capriglia di Pellezzano in via Casignano.

La cerimonia del peso

Il giorno prima dell’incontro, venerdì 19 novembre, alle ore 16.00, nella Salone Genovesi, all’interno della sede del Comune di Salerno a via Roma, si terrà la tradizionale cerimonia del peso, ritualmente espletata alla vigilia degli incontri di pugilato. Presenti i due pretendenti al titolo Socci e Angelocore, insieme alle autorità istituzionali tra cui il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. L’incontro era stato presentato lo scorso 29 ottobre presso la Sala Bottiglieri dell’Ente Provincia di Salerno, dove si tenne una conferenza stampa di presentazione di quello che è stato già definito come l’evento sportivo dell’anno.

Cambia l'avversario

Il pugile salernitano illustrò una variazione di programma rispetto a quanto stabilito. Inizialmente, infatti, la Federazione

Internazionale aveva indicato quale avversario del pugile salernitano, Federico Ceriello. Poi, avendo conseguito una piattaforma punti negli ultimi incontri disputati a fine stagione, Andrea Angelocore ha superato la concorrenza di Ceriello, diventando così il nuovo avversario di Socci. “C’è una palpabile attesa – dichiara il Sindaco Morra – per questo evento agonistico che si terrà sabato 20 novembre presso il nostro Palazzetto dello Sport di Capriglia. Con orgoglio, ci accingiamo ad ospitare questo incontro che conferirà lustro e visibilità mediatica al nostro territorio, ma soprattutto vedrà la massiccia partecipazione non solo dei cittadini di Pellezzano, ma di tutti i tifosi di Dario per sostenerlo e spingerlo verso la vittoria. Ricordiamo che il Palazzetto di Capriglia, a causa delle restrizioni del Covid potrà ospitare solo 800 spettatori, che corrisponde a circa il 70% della sua capacità”. Il sindaco ha invitato i tifosi e gli appassionati ad acquistare gli ultimi biglietti disponibili presso i punti vendita di seguito indicati: mood steakhouse di via Papio a Salerno; club Fedelissimi nel centro storico a Salerno; bar Santa Lucia alla frazione Penta di Fisciano, bar Sweet Me alla frazione Coperchia di Pellezzano.