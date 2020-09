De Luca presenta il nuovo "Palazzo dello Sport" di Salerno: ecco il progetto

Vincenzo De Luca torna a parlare del Palazzo dello Sport di Salerno, un’opera incompleta ed abbandonata da anni di fronte allo Stadio Arechi. Questa mattina, presso l’hotel Mediterranea, è stato presentato un nuovo progetto.

Il cantiere

Ad illustrare i dettagli è stato direttamente il governatore della Campania: “Saranno investiti 8,5 milioni di euro per riprendere e completare il Palazzetto dello Sport, unica tra le grandi opere non arrivata a conclusione. È accaduto in seguito alla rescissione contrattuale nei confronti dell'impresa inadempiente. Più di un anno fa, abbiamo celebrato le Universiadi, punto di svolta per la Campania, l'evento che ha cambiato anche il modo in cui è stata percepita la nostra regione a livello nazionale. Quell'evento – ha sottolineato De Luca - ha portato crescita del movimento sportivo, flussi turistici, crescita del movimento sportivo di base. Con il residuo dei fondi Universiadi abbiamo la possibilità di intervenire su una rete di ulteriori impianti sportivi. Dopo aver concluso con il Coni l'accordo per la cessione di attrezzature sportive alle federazioni, interveniamo sugli impianti con ulteriori 25 milioni di euro: 14 serviranno per finanziare interventi nell'area napoletana, a cominciare dallo stadio Collana e anche per la copertura dello stadio San Paolo; altri 10 milioni saranno distribuiti tra il palazzetto di Salerno e quello di Mercogliano. Finanzieremo una sessantina di interventi non superiori a 100mila euro ciascuno”.

Il futuro palazzetto

Riguardo il palazzetto dello sport di Salerno, la struttura presente, rimasta allo stato grezzo, “sarà inglobata nel nuovo progetto e servirà anche per attività di biglietteria e di ristoro. Si lavorerà ad una copertura simile a quella realizzata per lo stadio di Monaco di Baviera. La capienza sarà di oltre 5mila posti a sedere, funzionale allo svolgimento di grandi eventi e di competizioni agonistiche a carattere nazionale. Penso al campionato di Serie di basket. Non solo: potrà ospitare numerose discipline indoor, insomma un impianto polivalente. Quest'opera ci servirà per completare anche la riqualificazione della litoranea orientale con il completamento di Marina di Arechi, la realizzazione dell'area parcheggio e l'eliminazione del residuo della Marzotto".